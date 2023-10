19è lloc d’Alexandra Mejia en el Campionat d’Europa júnior de natació en aigües obertes

La nedadora andorrana, Alexandra Mejia, a Grècia (FAN)

Segona internacionalitat per a Alexandra Mejia i 19a plaça de la prova femenina en la distància de 7,5 km del grup d’edat per a joves de 16 a 17 anys en l’edició 2023 del Campionat d’Europa júnior LEN de natació en aigües obertes organitzat per la Federació Hel·lènica de Natació, entre el 29 de setembre i l’1 d’octubre al sud de l’illa grega de Corfú, molt a prop de la seva Antiga Fortalesa, una estructura monumental amb un passat històric que ha estat testimoni de les oscil·lacions de poder entre venecians, francesos, britànics i grecs.

‘L’Alexandra s’ha preparat a consciència per a competir bé i ha arribat en un destacable estat de forma que s’ha beneficiat del treball tècnic fet en el CAR de Sierra Nevada’, segons ha comentat Pablo Prieto, tècnic responsable i segon entrenador de la FAN, ‘ha fet, tres de les cinc voltes del recorregut sense fer l’avituallament en un intent de recuperar la distància cedida durant la sortida, on les competidores més ràpides han obert una bretxa que ha dividit la prova en diversos grups. En aigües obertes, les distàncies es multipliquen a l’hora d’avançar i no ha pogut atrapar-les.

Malgrat això, Alexandra, no s’ha desanimat i ha lluitat pel lideratge del segon grup, fins a consolidar un lloc entre la tretzena i la vint-i-dosena plaça, totes amb un temps semblant, per a finalment quedar-se amb la 19a posició en l’esprintada’.

‘Fer un sobreesforç per a recuperar o mantenir posicions és un indicador de la seva actitud com a competidora i del seu estat de forma mental i físic’, ha insistit el tècnic responsable de la FAN, ‘ha nedat a un ritme semblant durant gairebé tot el trajecte i al final ha mantingut forces per a fer una esprintada, conclou Prieto’.

Mejia, de l’any 2006, ha competit amb el dorsal 158 i ha finalitzat el recorregut amb un temps d’1:36:07.7, a poc més de quatre minuts de la primera plaça de l’hongara Glenda Abonyi-Toth que ha aturat el crono en 1:31:35.2. Han pres sortida trenta nedadores i han acabat la prova vint-i-nou.

Organitzat i categoritzat en grups d’edat, en l’edició 2023 participen 183 joves nedadors de 24 països diferents. La prova individual de 5 km, està limitada per a joves de 14 a 15 anys; la de 7,5 km per a joves de 16 a 17 anys i la de 10 km per a joves de 18 a 19 anys. Corfú, era la darrera prova del calendari oficial de competició de la FAN i representa el punt final de la temporada 2022-2023.