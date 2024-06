192.000 euros per a la millora i conservació de diversos béns del patrimoni cultural del país

Treballs de restauració a Sant Joan de Caselles (SFGA /arxiu)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de les subvencions destinades a implantar mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural, per al període 2024, per un import total de 192.776,61 euros. S’ha atorgat subvenció a un total de 9 projectes, 3 per a millores i intervencions en béns immobles i 6 per a accions de restauració i conservació de béns mobles. En aquest sentit, els béns immobles que han rebut ajut a intervencions de conservació i restauració patrimonial són la fase 3 de la rehabilitació integral del conjunt de cal Call, al Forn de Canillo, 52.218,68 euros; la fase 1 de la rehabilitació de cal Llarg, a Prats parròquia de Canillo, 100.000 euros; i la rehabilitació de la borda del Jaumet de la Baronia als Cortals d’Encamp, 12.926, 12 euros.

Pel que fa als béns mobles, els projectes que han rebut ajut a intervencions de conservació i restauració patrimonial són la restauració de béns mobles com una ventadora i un torn de farina de cal Llarg, a Prats, 5.504 euros; la restauració de dos caixes de núvia i dos tines de casa Galotxa, 1.939,20 euros; la restauració d’un escudeller procedent de casa Muixella, 1.310 euros; la restauració d’un escudeller i una arna antics de casa Nicolau d’Ordino, 5.112 euros; la restauració de deu peces procedents de la col·lecció de béns mobles de cal Nagol, 4.013,12 euros; la restauració de l’harmònium de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, 9.733,51 euros.

Cal recordar que els ajuts s’han establert en funció de les característiques del projecte, el valor patrimonial del bé i la urgència de la intervenció. Ja que l’objectiu de les subvencions és fomentar les polítiques de conservació i de restauració del patrimoni cultural, i concerneix, majoritàriament, obres de restauració i de rehabilitació de béns immobles, béns mobles, accions d’implantació de sistemes de descripció i de gestió de fons documentals, així com de conservació i restauració del patrimoni documental, i finalment, també, a la conservació i difusió del patrimoni immaterial.