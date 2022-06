19 persones detingudes per la policia aquesta darrera setmana

El cos de policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 13 al 19 de juny). Una detenció s’han dut a terme per presumptes delictes contra la salut pública, dues contra el patrimoni, set contra la seguretat del trànsit i nou més per altres delictes.

Pel que fa al presumpte delicte contra la salut pública, la detenció va tenir lloc a la Massana. Un home, veí d’Andorra, de 23 anys, en ser controlat amb el seu vehicle en una parada rutinària, se li va trobar en una carpeta que duia a la guantera restes d’una pols blanquinosa, que una vegada analitzades, van donar un resultat positiu a la cocaïna. També estava en possessió d’una cigarreta amb marihuana.

Respecte als presumptes delictes contra el patrimoni, una detenció va produir-se a Andorra la Vella, un home, veí del Principat, de 18 anys, va ser arrestat per un delicte de furt amb força en grau de temptativa. La policia va ser requerida ja que es van veure a tres persones que s’haurien introduït a l’interior d’un local d’oci nocturn fora de l’horari d’obertura al públic, presumiblement per sostreure algun tipus de beguda del seu interior.

Sobre lloc, inicialment, es controla un menor que va manifestar haver entrar al local juntament amb dues persones més, posteriorment i ja a l’interior de les dependències de l’establiment es controla a la persona detinguda, tanmateix s’identifica a un altre menor com a la tercera persona. Segons manifestacions dels interessats haurien entrat per la porta principal saltant-la prèviament.

L’altra detenció va ser al Pas de la Casa. Un home no resident a Andorra, de 28 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de furt, de sostracció de mercaderia. Es va requerir la presència policial per part d’un establiment comercial ja que un individu, presumptament, hauria sostret uns cartrons de tabac. En el lloc dels fets i una vegada controlat, es va trobar el vehicle amb el qual l’interessat hauria vingut al Principat i en el seu interior hi havia 9 cartrons de tabac i 19 ampolles de perfum que l’interessat havia sostret. El perjudici aproximat és de 925 euros.

Sobre els delictes contra la seguretat del trànsit es tracta de set detencions, la majoria per donar positiu en controls d’alcoholèmia i de productes tòxics. Un dels detinguts que va donar positiu es va veure involucrat en un accident de trànsit.

Finalment, sobre les altres detencions, els motius son diversos:

A Escaldes-Engordany, un home no resident, de 38 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. El Servei d’Immigració va rebre una sol·licitud per a l’obtenció d’una autorització de residència i treball per part de l’interessat. Verificada la documentació annexada, es va detectar que alguns documents relatius a la seva activitat laboral al seu país d’origen són falsos, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

Al Pas de la Casa, un home no resident, de 21 anys, va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública i la seguretat en el tràfic jurídic. En ser controlat per una patrulla, l’individu va marxar corrents per evitar ser controlat, però instants més tard va ser interpel·lat en un aparcament de la vila. L’interessat anava totalment indocumentat i va facilitar verbalment una identitat diferent a la que havia donat en un control anterior, l’any 2017.

A Andorra la Vella, un home veí del Principat, de 51 anys, va ser detingut en un primer moment com a presumpte autor d’un delicte contra la vida humana -homicidi per imprudència-. L’interessat conduïa un camió que va atropellar una dona, la qual, va perdre la vida. El conductor va donar negatiu en les proves d’alcoholèmia i de substàncies tòxiques.

A Sant Julià de Lòria, un home veí d’Andorra, de 31 anys, era detingut com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat, contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili, contra la seguretat col·lectiva, contra la integritat física i moral, i contra l’Administració de Justícia.

L’interessat va accedir al domicili de la seva ex-parella, on es va produir una baralla amb l’actual parella d’aquesta, i durant la qual i segons manifestacions de la víctima, home portava una navalla amb la que, presumptament, l’amenaça. Així mateix, el detingut s’hauria desplaçat al lloc de la intervenció conduint un vehicle, tenint aquest el permís de conduir suspès per ordenança penal.

A Escaldes-Engordany, un home veí del Principat, de 47 anys, va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes contra l’honor i contra la llibertat. L’interessat hauria proferit injúries i amenaces a funcionaris (administració comunal i cos de Policia) per mitjà de xarxes socials.

A el Serrat (Ordino), tres homes no residents, de 45, 26 i 22 anys, eren detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic (delicte de contraban). La policia va ser requerida per part de funcionaris de Duana ja que havien controlat un turisme amb tres ocupants, i en el seu interior transportaven 1.930 paquets de tabac.

A Encamp, un home resident de 34 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia, l’interessat tenia una suspensió del seu permís de conduir per ordenança penal.