19-O: Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama

Llaç rosa simbolitzant la lluita contra el càncer de mama (Gencat)

El 19 d’octubre se celebra el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama, per a sensibilitzar i conscienciar les dones de tot el món, sobre la importància de fer-se un examen de mames regularment, amb la finalitat de detectar qualsevol signe o anomalia. Aquesta data ha estat impulsada per organitzacions de pacients de tot el món per a promoure el diagnòstic precoç del càncer de mama, així com incrementar l’accés de la població femenina als controls i tractaments oportuns d’aquesta malaltia.

Per què se celebra el Dia contra el Càncer de Mama?

El càncer de mama constitueix la primera causa de mort a la població femenina a nivell mundial. Segons les estadístiques emeses per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aquesta malaltia representa el 16% de tots els càncers en pacients femenins. D’altra banda, s’estima que 1 de cada 8 dones tindrà càncer de mama al llarg de la seva vida, raó per la qual és de vital importància fer una avaluació regular dels pits. S’ha determinat que la detecció precoç del càncer de mama incideix notablement en la modificació del pronòstic de la malaltia, incrementant les possibilitats de curació fins a un 100%.





Què és el càncer de mama?

El càncer de mama és un tipus de tumor que es crea a les cèl·lules i estructures de les glàndules dels teixits del pit. Es pot disseminar a la resta de l’organisme a través dels vasos sanguinis i els vasos limfàtics, conegut com a metàstasi. Aquest tumor pot ser de dos tipus: Carcinoma ductal localitzat: el desenvolupament de les cèl·lules canceroses s’inicia dins dels conductes del pit i es dissemina a la resta del teixit mamari. Pot formar metàstasi a altres parts de l’organisme.

Carcinoma lobulillar in situ: les cèl·lules canceroses es generen als lobels de la mama, disseminant-se en el teixit mamari. Es considera que aquest tipus de tumor és premaligne, ja que tenen més tendència a desenvolupar metàstasi. Igualment es destaquen altres tipus de càncer de mama, com ara angiosarcoma i Malaltia de Paget mamària.

Entre les possibles causes i factors de risc es destaquen les següents:

Mutacions hereditàries als gens P53, PTEN, BRCA1 i BRCA2 i adquirides de l’ADN.

Major exposició a estrògens (producció de l’enzim aromatasa).

Obesitat (elevat consum de greixos i calories).

Edat avançada.

Consum de tabac i alcohol.

Menarquia prematura.

Menopausa tardana.

Factors ambientals.

El càncer de mama afecta ambdós sexes, i és molt més freqüent en les dones. Actualment, els desenvolupaments i avenços en la investigació sobre aquesta malaltia han contribuït a incrementar els índexs de supervivència de les persones afectades, reduint el nombre de morts per càncer de mama.





Símptomes més freqüents del càncer de mama

Hi ha diversos símptomes associats al càncer de mama. A continuació esmentem els més comuns o freqüents:

Bony, nòdul o engrossiment a la mama.

Un gran augment en els ganglis limfàtics, molt a prop de l’aixella.

Canvis físics a la mama: color, mida, textura, forma o aspecte.

Envermelliment de la pell, especialment a prop de l’aurèola del mugró.

Formació de depressió o arrugues a la pell.

Secrecions pel mugró.

Inversió o retracció del mugró.

Descamació, formació de crostes o despreniment de la pell del pit.

Dolors o molèsties a la mama, semblants al d’una mastitis.

Pèrdua de pes.

Inflor als braços, sent un símptoma infal·lible per a detectar que el tumor és cancerigen.

Ganglis a l’aixella.





Diagnòstic i tractament del càncer de mama

Per al diagnòstic del càncer de mama es realitzen els estudis següents:

Autoexploració de les mames.

Mamografia.

Ressò mamari.

Biòpsia de la mama.

Pel que fa al tractament d’aquesta malaltia, dependrà del grau de complexitat en cada cas tractat:

Cirurgia (tumorectomia o mastectomia total).

Radioteràpia.

Tractament oral (antieestrògens).

Sessions de quimioteràpia.

Sessions de radioteràpia.





Com podem prevenir el càncer de mama?

A continuació esmentem les següents recomanacions generals per a prevenir el càncer de mama:

Control mèdic anual amb el ginecòleg.

Realitzar l’autoexploració mamària regularment.

En cas de detectar algun embalum o alguna anomalia acudir immediatament al metge.

Mantenir una alimentació sana i equilibrada.

Fer exercicis o alguna activitat física diària.

Evitar el consum de tabac i alcohol.