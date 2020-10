188 nous positius de coronavirus, 35 ingressats a l’hospital i 25 al Cedre

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat aquest dimecres a la tarda la situació sanitària al país sobre la Covid-19. Així, ha informat que actualment hi ha 1.278 casos actius per la COVID-19, el que representa una disminució de 10 casos respecte a l’última actualització feta aquest passat dilluns. D’aquest total, hi ha 35 persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 27 a planta –5 provenen del Cedre– i 8 a l’UCI. Hi ha, a banda, un total de 25 residents més ingressats a la planta especialitzada de COVID al centre sociosanitari El Cedre.

Martínez Benazet també ha explicat que es registren 2.470 altes des de l’inici de la pandèmia i 63 defuncions. D’aquesta manera, en total, es porten registrats 3.811 casos, el que representa 188 nous casos des de la darrera actualització.

La taxa de reproducció baixa i se situa en 1.10. Amb la disminució progressiva d’aquesta xifra, el ministre confia en anar aplanant la corba. “La nostra arma és que tenim més coneixement de la base infectada que altres llocs pel tamany del nostre país i les proves que es fan”, ha declarat.

En relació a l’afectació del virus als centres escolars, el titular de Salut ha exposat que actualment hi ha un total de 84 aules en vigilància activa, de les quals 46 s’ha aïllat tot el grup classe i en 38 d’elles només part dels alumnes.

De cara a la pròxima setmana del 26 d’octubre, establerta com a vacances escolars, Martínez Benazet ha recordat al conjunt a la població de la ciutadania la necessitat de mantenir al mínim les interaccions socials durant aquest període: “les infeccions dels alumnes, majoritàriament, no es contreuen a les escoles, es produeixen a la família i en les relacions fora de l’àmbit escolar. Per aquest motiu, ha demanat “extremar la precaució, mantenir el cercle i ser molt prudents”.