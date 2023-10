17-O: Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa

Infants vivint en la pobresa extrema (diainternacionalde)

Una de cada deu persones de les regions en desenvolupament viuen amb menys de 1,90 dòlars al dia (1,8 euros) que és la quantitat establerta internacionalment com a llindar de la pobresa. I molts no tenen accés a aliments, aigua potable i sanejament adequats, segons dades del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Cada 17 d’octubre se celebra el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, amb el repte d’assolir el primer Objectiu de Desenvolupament Sostenible, que és ni més ni menys que “posar fi a la pobresa en totes les seves formes i arreu del món”.

Origen: Dia Mundial per a la Superació de la Pobresa Extrema

El Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa va ser proclamat per l’ONU el 1992, però la primera vegada que es va celebrar va ser el 1987 a París, quan més de 100.000 persones es van reunir a la Plaça del Trocadero per a manifestar-se a favor dels Drets humans i la llibertat en honor a les víctimes de la pobresa, la fam, la violència i la por.

La convocatòria va ser organitzada per Joseph Wresinski, fundador del Moviment Internacional ATD Quart Món, que va organitzar aquesta campanya i va voler celebrar el que es va anomenar en un primer moment Dia Mundial per a la Superació de la Pobresa Extrema. Aquell dia, a la Plaça de Trocadero, es van inscriure els principis dels Drets Humans en una llosa commemorativa, que es va inaugurar com a part dels actes contra la pobresa, i de la qual s’han fet rèpliques a tot el món. Una d’elles és a la seu de l’ONU a Nova York.





La pobresa genera violacions dels Drets Humans

L’erradicació de la pobresa és un dels reptes globals més grans amb què s’enfronta actualment el món, en particular a l’Àfrica i als països subdesenvolupats. La pobresa no és només una qüestió econòmica. Es tracta d’un fenomen que comprèn la manca de les capacitats bàsiques per a viure amb dignitat, com l’accés a l’aigua potable, l’electricitat, el sanejament i els aliments. La pobresa és en si mateixa un problema de drets humans urgent i és causa i conseqüència de violacions dels drets humans. Per això, reduir la pobresa i erradicar-la és una obligació de totes les societats.





Tema 2023: Treball decent i protecció social per a la dignitat de les persones

Cada any es treballa per a desenvolupar un lema o tema. El lema d’aquest any 2023 és: “Treball decent i protecció social per a engegar la dignitat”. Aquest lema es basa en testimonis de primera mà que mostren que les persones atrapades en la pobresa extrema sovint treballen llargues i esgotadores jornades en condicions perilloses i, tanmateix, no poden obtenir prou ingressos per a mantenir-se elles mateixes i les seves famílies. Advoca per un treball digne i protecció social per a tothom, reconeixent la importància de salaris justos i condicions segures. A més, insta els líders a prioritzar la dignitat humana en la presa de decisions, promovent els drets humans i la justícia social sobre els beneficis empresarials. L´objectiu final és erradicar la pobresa i promoure una economia centrada en el benestar humà i ambiental.





Campanya “Acabar amb la pobresa”

Paral·lelament a l’acte commemoratiu que se celebra a Nova York, avui 17 d’octubre, s’ha creat una campanya internacional a les xarxes socials sota les etiquetes #EndPoverty, #AcabarConLaPobreza, perquè cadascú es pugui connectar amb persones de tot el món que lluiten per aquesta causa.