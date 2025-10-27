17 detinguts per positius en la darrera campanya contra l’alcohol i les drogues

La Policia ha efectuat més de 500 controls i ha detingut un total de 17 persones en la darrera campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que va tenir lloc entre el 13 i el 19 d’octubre. Del total de persones detingudes, la gran majoria són residents al país, 15 són homes i dues, dones. Quant a les edats, dues tenen entre 18 i 25 anys; set més, entre 26 i 40, i les altres vuit, entre 40 i 67. Un dels conductors ha estat arrestat per positiu en drogues al volant i els altres setze, per alcoholèmia, un dels quals, a més, amb el permís suspès.
Pel que fa als positius d’alcohol, onze conductors han estat detinguts amb taxes d’entre 0,87 i 1,20; tres més, entre 1,21 i 1,60; una altra ha donat entre 1,61 i 2,00 i l’últim ha superat els dos grams per litre de sang amb una alcoholèmia de 2,41. Aquesta darrera taxa, la més elevada, correspon, com ja va fer públic la Policia, a un home de 37 anys que va ser detingut a Canillo després de tenir un accident de danys materials en què va xocar contra un mur de protecció i dos senyals verticals de la CG-2.
Finalment i pel que fa a sancions administratives, se n’han imposat dues.