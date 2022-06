16 persones detingudes la darrera setmana per diferents delictes

El cos de policia ha procedit a la detenció de 16 persones durant aquesta darrera setmana (del 6 al 12 de juny). 9 de les detencions s’han dut a terme per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit i 7 més per d’altres delictes. En un d’aquests darrers, es va controlar un home en possessió de més de 16.000 euros que, possiblement, anaven destinats a la compra de tabac per a contraban.

Respecte als delictes contra la seguretat del trànsit, es tracta de positius en control d’alcoholèmia i de substàncies tòxiques. En dos dels casos, els interessats van patir un accident de circulació amb danys materials. En un altre cas, l’interpel·lat va refusar sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, a més d’injuriar els agents de policia.

A la frontera del riu Runer, un home resident de 20 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –desobediència a una suspensió administrativa del permís de conduir-.

A Escaldes-Engordany, una dona i un home, veïns d’Andorra, de 36 i 37 anys, respectivament, van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La policia es va desplaçar a un domicili particular per una discussió de parella que va derivar en agressió mútua.

Al Cap del Port del Pas de la Casa, un home no resident, de 37 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –desobediència a una ordre d’expulsió administrativa per un període de 5 anys-.

A Escaldes-Engordany, una dona no resident, de 54 anys, va acabar detinguda com a presumpte autora dels delictes contra la funció pública i l’honor. La policia va ser requerida per agents del servei de circulació perquè quan efectuaven una ronda per la zona de la Ctra. dels Vilars, es van trobar una dona estesa al terra, al costat d’una autocaravana i en preocupar-se pel seu estat, aquesta es va aixecar, forcejant amb els agents de circulació. En intervenir la policia, la interessada va continuar amb la mateixa actitud, proferint diverses injúries.

A Santa Coloma, un home, veí d’Andorra, de 51 anys, era detingut com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, l’honor i la llibertat. La policia va ser requerida a l’aparcament privat d’un restaurant, perquè el seu gerent tenia certes desavinences amb uns conductors de turismes estacionats al pàrquing del seu establiment. En intervenir la policia, l’interessat va tenir una actitud despectiva amb injúries i amenaces envers els agents interventors.