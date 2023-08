16 d’agost, Dia internacional del rom

Una persona posant un parell de gots de rom (freepic.diller)

Una de les begudes alcohòliques més antigues, molt consumida a tot el món està de celebració aquest dimecres, dia 16 d’agost. Avui se celebra el Dia Internacional del rom. El rom és una beguda alcohòlica que s’elabora a partir de subproductes de la canya de sucre, com ara la melassa.

Els seus orígens es remunten al segle XVI, amb l’arribada dels europeus al continent americà. Van transportar a aquest continent plançons de canya de sucre, que van ser cultivats en la, en altre temps, illa La Española (actualment Haití i República Dominicana).

Posteriorment, es va utilitzar la canya de sucre com a ingredient en el destil·lat de rom. El rom va aconseguir popularitat a partir de l’any 1760.





Els tipus de rom

Actualment la fabricació del rom es destaca pel seu sabor i color, donant origen als següents tipus:

Rom blanc o lleuger: Amb un sabor més sec i de consistència més lleugera que els altres tipus de rom. El procés d’envelliment dura entre 18 i 36 mesos. No posseeix color, a causa d’un procés de filtratge a través de carbó. És molt utilitzat en la preparació de diversos tipus de còctels: mojito, daiquiri.

Rom or o daurat: En el seu procés de maduració s’envelleix en botes de roure, raó per la qual adquireix un to de color groguenc. El procés d’envelliment dura entre 3 i 6 anys.

Rom fosc o pesat: S’envelleix en botes de roure carbonitzat durant diversos anys, conservant un fort gust de melassa. En el seu procés de destil·lació s’utilitzen alambins, adquirint un to color ambre. És molt utilitzat en l’elaboració de postres.

Rom amb espècies o rom amb sabor: S’envelleixen en botes amb espècies o fruites. Entre els usos més comuns d’aquesta beguda espirituosa es destaquen els següents: Preparació de còctels i begudes dolces. Elaboració de postres. Preparació de plats gastronòmics.