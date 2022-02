15 rècords amb moto de tots els temps

Si mai has pujat en una moto, simplement no podràs entendre la sensació de llibertat que comporta posseir i conduir-ne una. Però per a alguns, això no és suficient.

Hi ha rècords que s’han de trencar, i quina millor manera que amb una motocicleta.

És un sentiment especial quan trenques i t’apropies d’un rècord, i hi ha rècords per a gairebé tot allò relacionat amb una motocicleta que et puguis imaginar.

Et presentem els salts en motocicleta més grans, i llargs, els cavallets més ràpids i els rècords de velocitat més bojos. 😯