15.076 electors de l’Alt Urgell poden votar aquest diumenge

Un total de 15.076 electors estan citats a l’Alt Urgell per a les eleccions al Parlament d’aquest diumenge, 14 de febrer. La xifra és lleugerament inferior a la dels anteriors comicis, el 21 de desembre de 2017, quan el cens electoral de la comarca era de 15.150 votants, 74 més que ara.

Tot i això, en el cas de la Seu d’Urgell la xifra ha pujat, també de manera lleu. El cens de la capital comarcal per a aquesta cita és de 8.840 persones, 21 més que ara fa tres anys, quan n’hi havia registrats 8.819. Per meses, les que concentren més votants són la 4A (982) i la 4B (937), ubicades al Centre Cultural Les Monges, seguides de la 7B (836) i la 7A (768), que estaran a l’Arxiu Comarcal i a l’Alberg La Valira. La mesa del municipi de la Seu amb menys votants és la 6B (301), que correspon a Castellciutat. A la resta de seccions, les meses oscil·len entre els 540 i els 680 votants assignats, aproximadament.

Canvi d’ubicació de col·legis electorals a la Seu

Tal com ja s’havia avançat, la principal novetat d’aquestes eleccions a la Seu d’Urgell és el canvi d’ubicació d’alguns dels principals col·legis electorals, per disposar d’espais més amplis i ben ventilats i garantir així la seguretat de titulars i votants quant a la prevenció de la COVID-19. Cal recordar que, tal com és habitual, els locals de votació romandran oberts des de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre, quan es tancaran les urnes i es començarà el recompte.

El canvi més significatiu és el de la Sala de Sant Domènec, (Secció 2 i Secció 3), que ha estat substituïda per la Pista Polivalent de la zona esportiva. En el cas de la Secció 1, seguirà estant al Centre Cívic El Passeig, però es votarà a la Sala de la Gent Gran, i no a la sala polivalent. D’altra banda, en dues seccions s’han doblat els espais per evitar aglomeracions. Al Centre Cultural Les Monges (Secció 4) s’habilitarà la Sala La Cuina per als votants amb cognoms que comencin de la lletra A a l’L. Els electors de l’M a la Z s’hauran de dirigir al vestíbul principal. En el cas de la Secció 7, una part dels votants (de l’A a l’L) hauran de votar a l’Arxiu Comarcal, mentre que la resta (de l’M a la Z) ho faran a l’Alberg La Valira. Els col·legis electorals on no hi ha canvis són La Salle (Secció 5), el Centre Cívic l’Escorxador (Secció 6 A) i Castellciutat (Secció 6 B).

Cens per municipis

Pel que fa a la resta de l’Alt Urgell, al segon municipi de la comarca, Oliana, el cens per a aquests comicis és de 1.373 votants. La segueixen Montferrer i Castellbò (798), Ribera d’Urgellet (674), Organyà (596), les Valls de Valira (579), Coll de Nargó (433), Peramola (273), Alàs i Cerc (262), Fígols i Alinyà (218), les Valls d’Aguilar (211), Bassella (180), el Pont de Bar (133) i la Vansa i Fórnols (131).

Als cinc municipis alturgellencs restants, el cens és per sota del centenar de persones: són els termes d’Estamariu (97), Josa i Tuixent (93), Cabó (79), Arsèguel (65) i Cava (41).