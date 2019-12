El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adjudicació de les subvencions per a projectes relacionats amb la tinença i protecció dels animals de companyia que es prevegin desenvolupar entre l’1 d’octubre del 2019 i el 30 de juliol del 2020.

D’aquesta manera, el Ministeri ha aprovat l’adjudicació a l’associació Laika i a l’associació Gats i Miau Andorra. En el primer cas la subvenció és de 12.237,06 euros per poder continuar desenvolupant el projecte de suport a la gestió de les colònies de gats domèstics a la via pública i la gestió de poblacions animals residents en centres d’acollida. El projecte fa referència a la gestió de 70 colònies repartits arreu del territori i també preveu dur a terme accions diverses orientades a la ciutadania per a fomentar la tinença responsable d’animals de companyia.

Per altra banda, l’associació Gats i Miau Andorra ha estat subvencionada amb 2.762,94 euros pel projecte que té com objectiu la protecció i defensa dels gats ferals mitjançant la gestió de colònies de gats. Així també té la missió de conscienciar la població a l’entorn de la figura del gat feral i de les colònies de gats per millorar la convivència ciutadana, així com la gestió d’adopcions de gats abandonats.

L’ajut total és d’un import de 15.000 euros i correspon a les subvencions que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat pot atorgar a les entitats que es troben inscrites com a col·laboradores en matèria de tinença i protecció dels animals de companyia, prop del Departament d’Agricultura.