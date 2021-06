140 nens gaudiran del Casal Municipal d’Estiu de la Seu d’Urgell

S’ha posat en marxa el Casal Municipal d’estiu de la Seu d’Urgell aquest dilluns 28 de juny, que enguany compta amb 9 torns diferents (del 28 de juny al 27 d’agost). Les famílies poden triar entre un torn setmanal o bé torns quinzenals.

Aquest casal, organitzat per la Regidoria d’Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, està adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys que gaudiran d’aquesta oferta estival de lleure a l’escola Pau Claris de la ciutat.

El casal municipal d’estiu de la Seu està dirigit per una directora de lleure, una responsable de l’activitat, la tasca d’un equip de 12 monitores, 6 monitors/es en pràctiques i 13 premonitors/es en pràctiques.

La regidora d’Infància de l’Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, explica al respecte que “tornem a engegar el Casal Municipal d’estiu. Ens adaptem a totes les mesures Covid, però alhora fem que els infants de la Seu d’Urgell puguin gaudir d’una llibertat que no han tingut durant el curs”.

Descobrir tresors

L’eix d’animació del casal d’aquest any és la descoberta per part dels nens dels tresors que hi ha a l’interior de diverses caixes que trobaran tancades amb un cadenat.

Aquests tresors són recuperar aquelles tradicions i arrels que els identifiquen com a veïns i veïnes de l’Alt Urgell, com les trementinaires, la pagesia, entre altres singularitats del nostre territori. Les activitats que realitzaran els infants en aquest casal aniran al voltant d’aquests oficis amb l’objectiu d’aproximar a infants i joves a aquestes realitats.

A més a més, els infants podran gaudir a través del casal municipal de moltes activitats: piragües, piscina, excursions, acampades, jocs de cooperació, jocs d’aigua, teatre, caminades, activitats de descoberta de l’entorn, visites a diferents espais del municipi, jocs de taula, entre d’altres.