14 persones detingudes, una d’elles per presentar un document d’identitat fals a la frontera

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (de l’1 al 7 de juny de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (3) i altres delictes (10). Una d’elles correspon a la d’una dona de 28 anys no resident que va presentar un document d’identitat fals a la frontera francoandorrana, i per tant se l’acusa com a presumpte autora d’un delicte contra el tràfic jurídic.

Per un presumpte delicte contra la salut pública es va detenir el dia 4 de juny un home de 43 anys no resident per possessió de 0,7 grams de cocaïna. Els fets van tenir lloc a les 20.50 hores en un aparcament pròxim a un local comercial.

Delictes contra la funció pública

El dia 1 de juny es va detenir a les 16.00 hores un home no resident de 42 anys com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública i la seguretat col·lectiva.

Es tracta del conductor que d’un turisme matricula espanyola que es va saltar el control al punt fronterer del Riu Runer a les 15.15 hores. La detenció es va produir a la boca sud del Túnel d’Envalira fent ús del dispositiu “Stopstick” (aparell punxa pneumàtics).

El dia 3 de juny a les 15:42 hores al Pas de la Casa, es va detenir un home resident de 51 anys com a presumpte autor dels delictes d’amenaces i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Els agents van ser requerits en un immoble ja que una persona volia agredir a una altra, a més d’amenaçar-lo. En intervenir, l’interessar es va encarar i resistir envers els agents interventors.

El passat 6 de juny, a les 00:19 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home resident de 67 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, la llibertat i l’honor. Es va requerir els serveis de la Policia perquè hi havia un home a l’interior del túnel del pont Pla caminant de forma erràtica i posant en perill la seva integritat física. Els agents de circulació d’Escaldes-Engordany el van controlar, però l’interessat mantenia una actitud poc col·laboradora degut al seu fort estat etílic, segons explica la Policia en un comunicat. Quan arriben al lloc els agents interventors, observen que l’interessat es troba orinant en una de les portes del vehicle oficial dels agents comunals i que en tot moment té una actitud, desafiant, amenaçadora i irrespectuosa envers tots els agents que es troben sobre lloc, profereix diferents injúries i amenaces als funcionaris comunals i policials.

El dia 3 de juny a les 23:01 hores a Andorra la Vella es va detenir dos homes residents de 25 i 27 anys com a presumptes autors d’un delicte contra l’honor. La Policia va ser requerida pel comportament de dues persones, ja que estan llençant escombraries i contenidors al mig de la calçada obstaculitzant la circulació viària. En controlar-los, aquests han mostrat una actitud prepotent, injuriant als agents interventors.

Ahir diumenge, a les 08:40 hores a Andorra la Vella es va detenir un home resident de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

Delictes contra la integritat física i moral

Aquesta darrera setmana hi ha hagut tres detencions per delictes relacionats amb la violència domèstica. El dia 4 de juny a les a les 21:00 hores a Andorra la Vella es va detenir una dona i un home residents de 20 i 18 anys respectivament com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La Policia va ser requerida per una agressió mútua entre una parella a la via pública.

La matinada del diumenge, a les 00:05 hores a Andorra la Vella, també es va detenir un home resident de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i contra la llibertat, en l’àmbit domèstic. Es va requerir la intervenció dels agents de policia perquè l’interessat hauria agredit a la seva parella, i li causa lesions (hematomes) a la zona del cap. La víctima va denunciar els fets prop del serveis de Policia.

Delictes contra la seguretat del trànsit

També s’han produït tres detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol. El dia 2 de juny a les 02:05 hores, es va detenir un home resident de 22 anys, amb una taxa de 1’72 g/l. La Policia va ser requerida a les 01:56 hores per un accident de circulació de danys materials entre dos turismes a la vila d’Erts i, una de les parts va marxar sense fer l’intercanvi d’assegurances. Posteriorment a la boca sud del túnel dels Dos Valires -Encamp- va ser controlat i detingut.

El 4 de juny a les 02:30 hores, es va detenir un home resident de 51 anys amb una taxa de 1’08 g/l., en el marc d’una parada rutinària.

L’endemà, el dia 5 de juny a les 18:35 hores, es va detenir un home resident de 46 anys amb una taxa de 1’84 g/l. després de patir un accident amb danys materials.