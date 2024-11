14 empreses participen al primer taller intensiu i pràctic d’Andorra Business

La directora d’Andorra Business durant el bootcamp (Andorra Business)

El (bootcamp) d’Andorra Business orientat a impulsar l’emprenedoria i el creixement de startups del país ha començat aquest divendres, 29 de novembre, i es perllongarà fins demà dissabte al Museu Bici Lab d’Andorra la Vella. Hi participen finalment 14 empreses emergents andorranes de diversos sectors en un esdeveniment que ha hagut d’ampliar el nombre d’inscripcions per l’alta demanda.

El “Taller de startups: De la idea a la inversió”, subvencionat totalment per Andorra Business, és una experiència formativa, curta però molt intensa, adreçada als emprenedors i centrada en l’aprenentatge pràctic i aplicat. Està dissenyat per a proporcionar, en poc temps, les eines i coneixements necessaris per a avançar en un projecte, sigui en les primeres etapes o en la seva acceleració.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que aquest esdeveniment de dos dies “marca l’inici dels projectes i dels serveis que la nostra entitat desplegarà en els pròxims mesos, com ara els programes d’incubació i d’acceleració, que oferiran suport continuat als emprenedors i startups andorranes”. Hidalgo també ha recordat que “el bootcamp d’Andorra Business està adreçat tant a startups constituïdes com a emprenedors sense empresa creada, amb l’objectiu de proporcionar-los eines per a evolucionar en les seves trajectòries empresarials. A causa del caràcter intensiu i personalitzat, els grups són molt reduïts i s’ha fet una selecció prèvia per a garantir l’homogeneïtat i la millor experiència formativa possible”.

A la jornada d’aquest divendres, Carles Argemí, fundador de startups com Zankyou Advisory, Testamenta i Contenidos Click, ha mostrat com aconseguir la captació d’inversors i com superar els reptes del creixement empresarial. L’esdeveniment també aborda aspectes legals clau amb Alda Rodríguez Ronchera de Delvy Andorra.