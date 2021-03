14 de març: els patriotes amb la Constitució

Sí, enguany més que mai, hem d’afirmar el nostre patriotisme constitucional.

La terrible pandèmia que ha deixat moltes famílies entristides per la pèrdua prematura de familiars i que està malmetent l’economia i els estalvis de les famílies també posa en perill la feina i l’activitat empresarial.

Són moments on les andorranes i els andorrans hem de retrobar el nostre orgull nacional i reforçar la unió.

I ho hem de fer preservant la Constitució com a casa comuna dels que vivim i treballem a Andorra.

Ara fa vint-i-vuit anys, durant el procés constituent, sabíem on érem i què volíem ser. Però avui, amb aquesta obsessió d’obtenir l’assimilació d’Andorra a Catalunya, hem sortit del solc constitucional. El país, els que el governen, dona la imatge –i el missatge– que no sabem –no saben– ni on anem ni qui som.

Aquesta preocupant desorientació ha de combatre’s des del patriotisme constitucional buscant un nou horitzó pel futur.

Hem de trobar el camí que ens permeti lligar tots els valors que hem rebut, tots els actius que s’han generat al llarg de la nostra història i que estan aquí, davant nostre, a la nostra disposició com la millor herència que hem de tractar de multiplicar, de conservar, de posar a disposició de tothom, a disposició de la igualtat i de la cohesió.

I també a disposició de les generacions futures.

Encara hi som a temps!

Jaume Bartumeu Cassany, president de Progressistes-SDP