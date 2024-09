131 persones disposen de la targeta sanitària individual “Cuida’m” a l’Alt Pirineu i Aran

Una professional de la sanitat atenent una pacient (Govern.cat)

A les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran hi ha 1.631 persones que actualment disposen de la targeta sanitària individual (TSI) “Cuida’m” emesa pel Departament de Salut de la Generalitat. Són 1.500 persones de la Plana i 131 de les comarques pirinenques que, per les seves característiques clíniques, necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. A tot Catalunya, la tenen 36.500 persones.

Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI Cuida’m permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats. L’any 2023 a la Regió Sanitària Lleida la van demanar 176 usuaris i a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, 36.





Poden disposar de la Targeta Cuida’m les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

• Demència amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS (Escala de Deteriorament Global) a partir de 4.

• Dany cerebral amb trastorn de la conducta.

• Discapacitat intel·lectual greu i profunda.

• Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorn de conducta.

• Trastorns de l’espectre autista.

• Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

Aquesta targeta diferenciada té com a objectius millorar l’atenció amb un tracte més adequat i personalitzat a les necessitats específiques que requereixen aquestes persones d’alta fragilitat relacional, a més d’afavorir la seva relació amb els professionals i assegurar una comunicació més fluïda i precisa amb elles i amb els seus acompanyants. També els assegura que puguin ser acompanyades, llevat que això pugui perjudicar o obstaculitzar l’aplicació dels tractaments mèdics.

La sol·licitud de la TSI Cuida’m la fan determinats professionals sanitaris, bé a iniciativa pròpia o bé a petició de la persona o del seu representant legal.

En total, l’any 2023 a Lleida es van emetre 41.718 TSI (tant noves com duplicades per pèrdua o robatori), i al Pirineu, 7.648.





La TSI en Braille

Per a facilitar també l’accés al sistema sanitari a les persones cegues o amb deficiències visuals greus, Salut ofereix la targeta sanitària codificada amb el sistema Braille. 88 persones de Lleida i 10 de l’Alt Pirineu i Aran en disposen, mentre que a Catalunya són 2.381.

La TSI en braille té les mateixes prestacions i conté les mateixes dades que la TSI convencional i, a més, incorpora a l’anvers les dades corresponents al codi d’identificació personals (CIP) en el sistema Braille a la part central de la targeta, així­ com les sigles TSI de targeta sanitària individual, al cantó inferior dret. Aquesta targeta es pot demanar presencialment als respectius centres d’atenció primària, per telèfon a Sanitat Respon 061, o per Internet.