13 detencions per alcoholèmia i dues per maltractaments a la parella

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 19 persones durant aquesta darrera setmana (del 17 al 23 d’agost de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (13) i altres delictes (6).

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 17/08/2020 a les 01:33 hores, una dona resident de 44 anys, amb una taxa de 1’19 g/l., control rutinari.

– El 17/08/2020 a les 03:38 hores, un home no resident de 27 anys, amb una taxa de 1’43 g/l., i positiu a la prova de control de tòxics salivar. Endemés com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -l’interessat a les 2 hores es salta un control policial i motiva una persecució policial, posteriorment és controlat i detingut-.

– El 19/08/2020 a les 01:15 hores, un home resident de 28 anys, amb una taxa de 1’11 g/l., control rutinari.

– El 20/08/2020 a les 01:13 hores, un home resident de 32 anys, amb una taxa de 1’70 g/l., control rutinari.

– El 20/08/2020 a les 20:10 hores, un home resident de 66 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., control rutinari.

– El 20/08/2020 a les 22:31 hores, una dona resident de 60 anys, amb una taxa de 1’44 g/l., accident danys materials.

– El 21/08/2020 a les 01:20 hores, un home no resident de 27 anys, amb una taxa de 1’04 g/l., control rutinari.

– El 21/08/2020 a les 01:38 hores, un home resident de 41 anys, amb una taxa de 1’15 g/l., control rutinari.

– El 21/08/2020 a les 02:55 hores, un home resident de 25 anys, amb una taxa de 1’45 g/l., control rutinari.

– El 21/08/2020 a les 04:17 hores, un home resident de 28 anys, amb una taxa de 1’15 g/l., control rutinari.

– El 22/08/2020 a les 01:31 hores, una dona resident de 26 anys, amb una taxa de 0’81 g/l., parada rutinària.

– El 22/08/2020 a les 03:59 hores, un home resident de 28 anys, amb una taxa de 1’01 g/l., parada rutinària.

– El 22/08/2020 a les 04:25 hores, un home resident de 20 anys, amb una taxa de 1’00 g/l., parada rutinària.

Detencions per altres delictes:

– El 19/08/2020 a les 22:45 hores a Encamp, un home resident de 54 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments (àmbit domèstic). Requerits a la via pública ja que una dona ha patit una agressió durant una discussió amb la seva ex-parella.

– El 20/08/2020 a les 17:41 hores a Andorra la Vella, un home resident de 30 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia –crebantament d’una suspensió del permís de conduir-.

– El 21/08/2020 a les 00:39 hores a Encamp, un home resident de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments (àmbit domèstic).

Requerits per una agressió entre una parella a la via pública.

– El 21/08/2020 a les 20:30 hores a la frontera del riu Runer, dos homes no residents de 23 i 38 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la funció pública –desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-.

– El 21/08/2020 a les 22:50 hores a Andorra la Vella, un no resident de 62 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la vida humana independent -atropellament mortal- (veure comunicat web del 22/08/2020).