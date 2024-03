125 persones s’han beneficiat dels programes psicològics específics creats per la COVID-19 i per la crisi a Ucraïna

Una psicòloga amb la seva pacient (SFG)

El Govern ha aprovat aquest dimecres el decret pel qual es deixa sense efecte el programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària de la COVID-19, així com també el programa d’atenció psicològica en el marc de la situació humanitària a Ucraïna. Aquesta decisió es pren tenint en compte que, des de mitjans de l’any 2023, els actes de psicologia ambulatòria estan inclosos en el finançament públic. I, per tant, les persones que requereixen atenció psicològica per qualsevol motiu poden ser ateses mitjançant aquest recurs. Així doncs, ja no escau necessària la vigència dels dos programes esmentats.

En tot cas, les persones que actualment segueixen tractaments dins del programa d’atenció psicològica en el marc de l’emergència sanitària causada per la COVID-19 o en el marc de la situació humanitària a Ucraïna poden completar els tractaments en curs. No es poden iniciar nous tractaments en el marc d’aquests programes a partir de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret.

Entrant al detall, pel que fa al programa centrat en el coronavirus SARS-CoV-2, des de l’inici s’ha donat servei a un total de 122 persones. En el cas del programa per a persones refugiades procedents d’Ucraïna, s’ha donat servei a 3 persones.