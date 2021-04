123 infants participen a la lectura compartida del Petit Príncep de les biblioteques encampadanes

123 infants han participant durant les darreres setmanes en una “marató de lectura” per, de forma compartida, llegir en veu alta el llibre del Petit Príncep i celebrar amb aquesta acció la diada de Sant Jordi.

Aquesta activitat ha donat com a fruit un vídeo de més de dues hores, que s’ha penjat a youtube, on hi apareixen els infants participants de les escoles francesa i andorra d’Encamp i del Pas de la Casa, el col·legi Maria Moliner, l’Àrea de Jovent i els clubs de lectura, llegint en veu alta. Aquesta activitat tenia l’objectiu de fomentar la lectura, practicar la lectura en veu alta i visualitzar la riquesa lingüística present a casa nostra a través d’un llibre que ha estat editat amb més de 200 variants lingüístiques diferents arreu del món.

Podeu visualitzar i compartir el vídeo de la lectura compartida AQUÍ. L’activitat ha estat organitzada per les biblioteques d’Encamp i del Pas de la Casa.

326 visualitzacions de descàrrega del llibre “Records d’Encamp” de Jordi Armengol

El Comú d’Encamp va oferir durant el dia de Sant Jordi, i que ampliarà durant tot el cap de setmana, la descàrrega gratuïta del llibre “Records d’Encamp”, un recull de vivències i anècdotes dels padrins i padrines de principis de segle XX, i que ha comptabilitzat fins al moment un total de 326 visualitzacions de descàrrega al web comunal.

El llibre ha estat escrit per Jordi Armengol, vinculat a Encamp i que va recopilar tot el contingut a principis del 2000, a través de les entrevistes a diferents testimonis, documentació i fotografies, algunes d’elles inèdites. Ara, el Comú d’Encamp l’ha editat amb la voluntat de preservar el llegat i la memòria de la parròquia, i es pot descarregar en aquest enllaç.