120 sancions a conductors per excés de sorolls des de principi d’any

Aquesta tardor la Policia ha efectuat una campanya contra el soroll excessiu de determinats vehicles, la qual va tenir lloc entre 29 de setembre i el 12 d’octubre. En aquests 14 dies, la Policia va sancionar 25 conductors: nou, per conduir forçant les marxes i produint sorolls molestos; vuit, per circular amb equipaments lliures o tubs d’escapament incomplets, deteriorats o que no corresponguin als models previstos pel fabricant; cinc més, per dur equips, recanvis o accessoris sense homologar i, finalment, altres tres per circular amb vehicles que emetin pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants a la via pública superiors als establerts reglamentàriament.
Algunes de les sancions s’han imposat gràcies a la col·laboració de la ciutadania, que ha enregistrat les infraccions i les ha enviat al correu electrònic policia@policia.ad, un canal que continua obert en cas que alguna altra persona detecti i gravi aquestes conductes.
Aquesta campanya específica contra els sorolls de vehicles tenia com a objectiu reforçar la vigilància que els efectius policials ja duen a terme de forma regular per a detectar i sancionar aquesta mena d’infraccions que, no només incompleixen la normativa, sinó que pertorben la convivència ciutadana. És per això que des de principi d’any s’han imposat prop de 120 sancions per sorolls excessius de vehicles.
La Policia ha detectat aquesta problemàtica en diversos punts de la xarxa viària del país i, per aquest motiu, n’està alerta, actua i treballa en col·laboració amb els serveis de Circulació de les diferents parròquies per a frenar aquests comportaments i incidir en el respecte de la normativa.