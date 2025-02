110 participants a la 7a edició dels Campionats Nacionals d’Andorra, categoria promoció

Una de les imatges que han deixat els campionats d’aquest dissabte (ECPG)

Aquest dissabte s’ha celebrat la setena edició dels Campionats Nacionals d’Andorra per a la categoria “promoció” per als grups sub14, sub16 i sub18 amb una cursa d’eslàlom gegant (GS). A la cita s’hi han reunit 110 participants de tots els clubs d’Andorra i que han competit en l’Estadi FIS Francesc Viladomat.

El Gran Premi Bella Itàlia està inclòs en el circuit Popeyes. En la categoria “promos” estan inclosos els esquiadors dels clubs que no estan en l’esquí estudi. Esquien el calendari que té el seu club i, en alguns casos, poden anar a alguna estada puntual, però no tenen el volum i la càrrega d’hores sobre esquís dels nens d’esquí estudi.

Aquesta categoria té els seus entrenadors, diferents dels entrenadors dels tecnificats, tot i que, en algun moment, puguin coincidir en entrenaments i en curses.





GUANYADORS PER CATEGORIES

En U14, Pablo Martínez (ECAP), ha estat el més ràpid. L’han acompanyat al podi Guillem Areny (SEC) i Marc Barris (ECA)

El millor del Pas Grau ha estat Tommy Tossen (5è)

En noies sub14, Sara Correas (ECOA) ha estat la vencedora, seguida d’Àgata Pou (ECA) i Simoneta Suárez (PCGR)

En sub16, Arthus Royet (ECA) ha estat el vencedor. En segon lloc, Max Bea (PCGR) i, tercer, Valentí Gelabert (ECAP)

En fèmines U16, la corredora del Pas Grau, Eloa Martins, s’ha adjudicat la cursa, amb Jana Escabias (ECA) en segona posició i Priya Matel (ECAP) tercera.

En U18, victòria per a Marc Daban (ECA) i Clàudia Vidal (ECA). Segones posicions per a Max Peris (ECA) i Neus Jordana (PCGR). Darrer calaix del podi per a Jordi Giribet (ECAP) i Carlota Adsuara (ECA).