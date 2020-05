11 pacients de Covid-19 reben l’alta en una nova jornada sense contagis

Fins a 11 pacients han rebut l’alta en les últimes 24 hores, segons les dades presentades pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. En aquesta jornada no s’ha registrat cap nou contagi ni s’ha de lamentar cap defunció.

Així, aquest divendres es mantenen en 752 el total de persones afectades pel coronavirus des de l’inici de la pandèmia a Andorra i en 47 les defuncions. Els pacients curats arriben als 537 i resten 168 casos en actiu.

Ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 13 pacients per Covid-19, cinc a la unitat de cures intensives on quatre requereixen de ventilació mecànica.

