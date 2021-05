11 detinguts en una setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 15 persones durant aquesta darrera setmana (del 26 d’abril al 2 de maig del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (11) i altres delictes (2).

Així, el gruix més important ha estat el de conductors sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Una desena ha presentat taxes d’alcoholèmia positiva, i un d’ells va protagonitzar un accident amb danys materials. La resta es van detectar en controls rutinaris. Un altre detingut va donar positiu a la proba de control de tòxics salivar.

Delictes contra la salut pública

El 27/04/2021 a les 08:23 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 19 anys. Aquesta detenció es va produir en el marc de l’operació “Nòria” i per manament judicial.

El 2/05/2021 a les 18:15 hores a la frontera del riu Runer, es deté un home de 31 anys, en possessió de 2,1 grams de cocaïna, endemés de 16,6 grams de marihuana i 1,9 grams d’haixix, accedia al Principat en un turisme particular.

Altres delictes

El 26/04/2021 a les 11:35 hores a Escaldes Engordany, la policia deté un home de 44 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, la salut pública, la intimitat i la inviolabilitat del domicili. La detenció es produeix després d’una investigació per falsificació de receptes per a l’obtenció fraudulenta de medicaments.

El 29/04/2021 a les 20:38 hores a Encamp, es deté una dona de 30 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Requerits en un domicili particular ja que s’estaria produint una forta discussió entre germanes que deriva en una agressió de la interessada envers l’altra part.