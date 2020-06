11 detinguts en la darrera setmana

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 11 persones durant aquesta darrera setmana (del 25 al 31 de maig de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (6), contra la seguretat del trànsit (2) i altres delictes (3).

Delictes contra la salut publica:

– El 29/05/2020 a les 2:04 hores al Pas de la Casa, un home resident de 21 anys, comís d’una pastilla d’èxtasis, control a la via pública.

– El 29/05/2020 a les 21:00 a Sant Julià de Lòria, tres homes residents de 20, 21 i 25 anys, per possessió de 4’2 grams speed.

Control rutinari als ocupants d’un turisme.

– El 31/05/2020, detenció de dues dones, per delicte contra la salut pública.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 28/05/2020 a les 01:05 hores, una dona resident de 21 anys, amb una taxa de 0’92 g/l., parada rutinària.

– El 29/05/2020 a les 10:25 hores, un home resident de 30 anys.

Detenció de l’interessat en ser donat d’alta mèdica després de tenir un accident on resulta ferit, donant una taxa de 2’35 g/l (veure comunicat web del dia 26/05/2020, accident de les 3:41 hores).

Detencions per altres delictes:

– El 27/05/2020 a les 11:00 hores a la Massana, un home resident de 37 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

– El 27/05/2020 a les 19:45 hores a la Massana, un home resident de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir-.

– El 27/05/2020 a les 23:50 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 51 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic.

Requerits en un domicili particular, per una desavinença conjugal que deriva en agressió.

