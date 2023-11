11 casos amb Covid a la residència El Cedre

Porta del Centre Sociosanitari El Cedre. Foto: Fòrum.ad

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha informat aquest migdia de dimarts, 14 de novembre, que hi ha 11 residents del centre El Cedre que han donat positiu per COVID, tots amb simptomatologia lleu. Els 11 afectats són interns de la primera planta de la residència, on hi ha un total de 30 usuaris.

Els SAAS assenyala que tots ells estan aïllats a la seva planta per tal d’evitar nous contagis. També s’indica que poden rebre visites dels seus familiars. Com és habituals en casos d’aquestes característiques, s’han activat els protocols de prevenció i seguretat.