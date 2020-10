10,4 milions per a connectar a la fibra òptica els municipis del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, ha presentat els projectes de desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat a les comarques del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça.

El Departament de Polítiques Digitals invertirà 3,4 milions d’euros per connectar el 100% dels municipis de la comarca del Pallars Sobirà aquest el 2021. Fins avui, el Govern ja ha executat el projecte del tram Llavorsí – Sort – Vall d’Àneu amb una inversió de 2,5 milions d’euros. Amb els nous projectes de desplegament, en total, el Govern català haurà invertit al Pallars un total de 6 milions d’euros.

A l’Alta Ribagorça, el Govern farà una inversió de 4,4 milions d’euros per estendre 68 quilòmetres de fibra òptica que connectaran la capital i el 100% dels municipis (Pont de Suert, Vilaller i La Vall de Boí), que donaran cobertura al 99,3% de la població.

En conjunt, per tant, el Departament de Polítiques Digitals haurà invertit un total de 10,4 milions d’euros en aquestes dues comarques.

Segons el conseller Puigneró “segurament estem davant la inversió més gran feta pel Govern a les comarques del Pirineu en aquesta legislatura”. En aquest sentit, Puigneró creu que “avui fem un gran salt endavant en la igualtat digital pels pobles i municipis més allunyats en quilòmetres, però no en megabytes”.



Impuls al desplegament de la fibra òptica

Les obres, previstes per al 2021, s’inclouen en l’acord de Govern del 4 d’agost per accelerar el desplegament de la xarxa de fibra òptica al territori.

Cal recordar que l’acord de Govern de Catalunya preveu un increment de 57 milions d’euros més d’inversió, que se sumen als 13,5 que ja estan en execució per connectar les capitals de comarca.

D’aquesta manera, el Govern destinarà fins al 2021 un total de 70 milions d’euros en l’extensió de la xarxa de fibra òptica arreu del territori amb l’objectiu de connectar tots els municipis de més de 50 habitants. En total, més de 6.000 quilòmetres de fibra que garantiran la connectivitat, l’equilibri territorial i la cohesió social a tot el país.

El projecte del Govern d’articular una xarxa de fibra òptica neutra, oberta i amb una tarifació pels serveis de connectivitat independent de la distància ha demostrat la seva efectivitat per fomentar el desplegament de xarxes finalistes per part dels operadors. Gairebé la totalitat dels municipis que disposen de xarxa de fibra òptica de la Generalitat, tenen demanda per part d’operadors privats.