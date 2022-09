101-97, el BC Andorra vol, però no pot a la pista del Lleida

La Lliga Catalana LEB 2022 ja té propietari i, aquest, és el Lleida que s’ha imposat a un BC Andorra (101-97) que ho ha intentat, però no ha pogut. La major part del partit els andorrans han anat per davant en el marcador, però sempre han estat distàncies molt curtes. La màxima diferència dels tricolors i del partit ha estat de 7 punts, però el marcador sempre s’ha mostrat molt ajustat.

Hi ha hagut força pilotes perdudes i el joc ha estat, a estones, massa frenètic. Ambdós equips han tirat del recurs dels triples per a augmentar o, si més no, mantenir els seus resultats. Del conjunt local cal destacar dos jugadors que han estat peça clau en la victòria lleidatana. Un, és Carrera i, l’altra, avui increïblement explosiu, Marcos. Aquest, sens dubte és el millor jugador del partit i artífex de la victòria dels de la Terra Ferma.

Tot el matx ha estat igualat fins al punt d’arribar a la pròrroga. Una pròrroga que, ja des dels seus inicis, feia presagiar un desenllaç no massa bo per al BC Andorra que ho ha intentat en tot moment.

No ha estat un partit difícil per als àrbitres, però sí que és cert que ha donat la sensació que han deixat jugar més, en el cos a cos, als lleidatans que no pas a l’Andorra. D’això se n’ha aprofitat el conjunt local per a fer unes defenses al límit.

Com a conclusió, el BC Andorra ha de recomposar-se i aprendre del partit d’aquest dijous per a adquirir experiència a la Lliga LEB Or. El Lleida, tant al Principat, com avui a casa seva, ha advertit que la categoria serà, potser, més dura del que alguns es pensaven.