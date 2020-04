100 temporers podran retornar a Argentina el dia 30

El ministre portaveu, Eric Jover,ha avançat que el dia 30 d’aquest mes sortirà des de París un vol en què podrien viatjar 100 temporers argentins que se sumarien a les catorze persones que ja han pogut tornar al seu país aquest diumenge.

De manera paral·lela, hi ha previst un altre vol amb sortida des de Barcelona en el qual “com a mínim” hi podrien encabir-se una trentena més de persones que es troben atrapades a Andorra. Tal com ha comentat el portaveu de l’executiu, ara es treballa per tancar els llistats d’aquestes persones amb el consolat argentí i ha manifestat que la voluntat és que “a poc a poc es vagi normalitzant la situació” i aquests nacionals argentins puguin tornar a casa seva. El cost del vol és assumit pels temporers ja que en molts dels casos, ha dit Jover, tenien ja bitllets contractats i ha estat només necessari un canvi de data. La resta de la logística és assumida, en part pel Govern, que ajuda aquestes persones a desplaçar-se fins a l’aeroport corresponent.

D’altra banda, el ministre portaveu ha explicat que els ajuts que el Govern va impulsar en el marc de la llei òmnibus en relació a la cotització de la CASS han suposat un total de 4,3 milions d’euros. En aquest sentit, l’import més important és el que es deriva de la cotització del 15,5% de la part patronal que el Govern assumia en cas que l’empresa hagués hagut d’aturar l’activitat, i que ha suposat una suma de 3.140.000 euros per fer front a un total de 2.490 peticions. En segon lloc, l’ajuda a través de la qual els autònoms podien demanar la suspensió de la cotització a la CASS ha sumat 2.453 peticions, que suposen un import total de 961.000 euros. A l’últim, l’ajut que es donava perquè els autònoms poguessin rebaixar la seva cotització fins al salari mínim ha rebut un total de 936 demandes, que han ascendit a 238.000 euros.

Tenint en compte aquestes xifres, ha manifestat que “la quantia demostra el grau d’ajuts desenvolupats” per l’executiu per estar al costat “dels autònoms, els empresaris i els assalariats”. El ministre ha manifestat que evidentment aquestes dades seran “previsiblement superiors” al mes d’abril, tenint en compte que les del març només afectaven a mig mes de mesures excepcionals.

D’altra banda, i quant a la possible represa d’alguna altra activitat la setmana que ve, quan s’haurien complert els quinze dies que el Govern va anunciar entre fases per al retorn a l’activitat dels diferents sectors, Jover ha manifestat que a hores d’ara si les dades sanitàries es mantenen com fins ara i la ciutadania manté una actitud de respectar les normes, el calendari previst es mantindrà. En aquest sentit, ha detallat que aquest dilluns la mobilitat és un 64% inferior a un dia d’activitat normal i que la setmana passada es va mantenir en uns barems entre el 58 i el 62%, amb la qual cosa ha destacat que aquestes dades són “un bon símptoma” ja que no hi hagut un increment important. Així, ha tornat a descartar que a hores d’ara el Govern tingui sobre la taula la declaració de l’estat d’alarma. En aquest sentit, ha tornat a apel·lar a les bones dades sanitàries i al fet que la gran majoria de la ciutadania estigui complint les recomanacions donades des de l’executiu.

Jover també ha informat que el fons de solidaritat de l’executiu ja suma 2.071.000 euros i, en aquest sentit, ha recordat les donacions del Motoclub Pirineu (500 euros) i 10.000 euros per part del col·legi oficial de metges.

El ministre portaveu també ha recordat que aquest dilluns es commemora la signatura per part d’Andorra del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, que va tenir lloc el 27 d’abril del 2007. Jover ha destacat que aquest conveni significa un pas molt important ja que té en compte els drets de les persones perquè es puguin desenvolupar dins la societat sent un més.