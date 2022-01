10 propòsits d’any nou per cuidar el teu cabell com mereix durant el 2022

Ja ha començat el el nou any! Com no, són unes dates típiques per a definir els propòsits a complir que durant l’any 2021 hem iniciat o, com ens passa a moltes, s’han quedat en l’intent.

I, si un dels objectius que vols complir és mantenir el teu cabell cuidat i sa, no et perdis aquests 10 consells per a tenir la cabellera que mereixes, de la mà de l’equip d’Educació de Montibello.

1. Alimenta’t bé

Com diu la dita, som el que mengem, i això es reflecteix en el nostre exterior. I, òbviament, també es mostra en el cabell. S’ha de mantenir una dieta equilibrada: a base fruites, verdures, carn i peix per a aportar les vitamines i les proteïnes que el cabell necessita per a ser més sa i fort.

2. Cuida el cuir cabellut

Per a tenir un cabell sa i fort també s’ha de cuidar la pell del cuir cabellut. Es tracta de la «gran oblidada en el que a cures capil·lars es refereix», indica Yolanda Izquierdo, de l’equip d’Educació de Montibello. Per això, és necessari realitzar una exfoliació capil·lar, d’1 a 2 vegades al mes, amb un píling suau adequat per a aquesta zona.

Així, oxigenaràs, eliminaràs residus, cèl·lules mortes i, fins i tot, milloraràs l’excés de seu. Deixaràs el teu cabell i el teu cuir cabellut preparats per a rebre els productes que aplicaràs a continuació, i notaràs els resultats d’una manera molt més efectiva.

3. Tria el xampú adequat

És el primer pas de la cura capil·lar, el punt de partida. Triar el xampú que s’adeqüi a les necessitats del cabell ens ajudarà a mantenir-lo net i cuidat durant més temps.

Pel que fa a la freqüència, l’ideal és rentar els cabells dues vegades a la setmana, ja que si es renta molt sovint, s’afebleix la cabellera i, sobretot, el cuir cabellut. I, si aquest es desestabilitza, pot provocar picors, irritació, descamació, excés de greix o sequedat. A més, un truc: durant la rentada, fes un massatge suau en el cuir cabellut i no el freguis insistentment. La fricció no aporta neteja, només complica el desembolicat.

4. Protegeix-lo de la calor

Segur que et sona l’encrespament, o frizz, la falta de volum, o cabells sense forma. Són alguns dels problemes més freqüents. I, per a combatre’ls, acostumem a recórrer a les nostres eines de confiança: assecador, planxa, tenalles, etc. Però s’ha d’anar amb compte, són fonts de calor, i no utilitzar-les adequadament pot deixar el nostre cabell eixut, trencadís, sense lluentor i sense vitalitat.

Per això, és necessari protegir-lo. No acostis massa l’assecador a la fibra capil·lar, usa un raspall tèrmic adequat per a repassar la forma, i alterna la temperatura per a segellar millor el pentinat i minimitzar els danys. Si decideixes recórrer a planxes o tenalles, controla molt bé el temps que deixes el teu cabell exposat a la calor. I molt important! Empra sempre un protector tèrmic.

5. Productes vegans

Una tendència que ha arribat per a quedar-se. La gran quantitat d’ingredients naturals presents en les seves fórmules senten molt bé al cabell, i així s’eviten els químics que poden irritar.

6. Hidrata el teu cabell amb freqüència

És crucial fer-ho durant tot l’any, però sobretot, en els mesos més freds de l’any perquè el cabell es resseca més. Utilitza mascaretes hidratants, i deixa-les actuar el temps necessari (de mitjana uns 20 o 30 minuts). Fes-ho amb el cabell net, i traient l’excés d’humitat. Després del seu ús, retira amb abundant aigua i procedeix a pentinar-te. Notaràs la diferència!

7. Raspalla el teu cabell abans de dormir

Encara que sembli un mite, no ho és. Raspallar-lo cada nit t’ajudarà al fet que es mantingui saludable i brillant. I, si tens els cabells arrissats, no et preocupis. No el raspallis excessivament, ni amb un raspall convencional, ja que això només provocarà encrespament. Usa un raspall adequat, amb pues separades.

8. Acudeix a la perruqueria

Que millor que deixar que tractin el teu cabell els professionals del sector. Cada 2 o 3 mesos acudeix a la teva perruqueria de confiança per a sanejar la teva cabellera: pots repassar el color, el tall, realitzar un tractament d’hidratació, força o lluentor. Veuràs que així el teu cabell serà menys rebel i es mantindrà més temps sa.

9. Atreveix-te amb un canvi de look

Any nou, look nou! És una meravellosa època per a renovar el teu estil canviant de tall o de color. I, si el que vols canviar és l’últim, tingues en compte aquests passos:

Fer el canvi de color gradualment, seguint un procés adequat. Evita realitzar-lo de manera brusca o agressiva per a la fibra capil·lar, perquè el cabell es podria afeblir.

Posa’t sempre en mans d’un professional. No hi haurà ningú millor per a guiar-te en el canvi de look amb total seguretat.

Opta per coloracions veganes, amb substàncies naturals protectores que li aniran bé al teu cabell.

10. Protegeix la cabellera del sol

Com ja hem dit en mil ocasions, i no ens cansarem, protegir-nos del sol és molt important. I no només la cara i el cos, sinó que el cabell també demanda aquesta cura. Els raigs solars i l’exposició prolongada al sol provoca que el cabell es ressequi, perdi el seu color i es mostri molt més fràgil. Usa un condicionador instantani de cabell i de la pell, que protegirà el cabell i el cuir cabellut. Serà una gran defensa enfront dels agents externs.

Per bellezactiva.com