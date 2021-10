10 micro hàbits per a baixar de pes de manera saludable

Poques coses són tan frustrants com intentar baixar de pes, comprometre’t amb la dieta i l’exercici, i no veure resultats. En lloc de tirar la tovallola, et convidem que incorporis aquests micro hàbits per a baixar de pes de manera saludable.

No et saltis els àpats. El teu cos acumula més grasses, produeix més insulina, i a més et dóna més gana.

Dorm totes les teves hores. La quantitat d’hores que dormim afecta directament a la nostra salut tant física com mental.

Planifica els àpats amb antelació. Si t’esperes a tenir gana, pots acabar menjant aliments no del tot saludables.

Evita menjar distretament mirant una pantalla. És més fàcil que acabem menjant de més.

Pren suficient aigua. L’aigua purifica el nostre organisme i ens ajuda a desfer-nos de les substàncies que ja no necessitem.

Menja petits refrigeris sovint. Així equilibraràs els teus aliments i la teva gana no se sortirà de control.

Redueix les temptacions. “Estómac que no veu, estómac que no sent”.

Tingues els aliments saludables a vista. Fruita, verdura…

Menja sempre al plat, no directe de la bossa. D’aquesta manera seràs conscient de quant estàs menjant i et serà més fàcil posar-te un límit.

Canvia la manera en què parles respecte del menjar. En lloc de dir “jo no puc menjar això”, digues “jo no menjo això”. Així aconseguiràs canviar el xip i sentir que el procés de pèrdua de pes és un en el qual tu estàs en control.