10 exercicis divertits per a tonificar l’abdomen sense adonar-te

Un dels motius pels quals deixem de fer exercici és per l’avorriment, però hi ha exercicis divertits que t’ajuden a tonificar l’abdomen sense adonar-te de l’esforç que estàs fent.

Ciclisme. És un excel·lent exercici per a treballar l’abdomen, cames i glutis. El millor del cas és que constitueix en si mateix un mitjà de transport, i el pots realitzar cada dia.

Natació. És un dels exercicis més complets que existeixen. La natació és un exercici excel·lent no sols per treballar diverses àrees del cos com els braços, l’abdomen i les cames, sinó que també és molt bo per a la salut. Estant a l’aigua, els teus genolls no realitzen tant esforç com amb els exercicis en terra i també t’ajuda amb la respiració, així que si tens algun problema respiratori, aquesta és la teva elecció.

Hula Hoop. Fer exercici amb el cèrcol d’hula no sols és divertidíssim sinó que a més és molt bo per a treballar l’abdomen i tenir una cintura de vespa.

Zumba. És un exercici tan dinàmic i mogut, que no tens temps per a avorrir-te, sinó que sempre estàs plena d’energia.

Pole Dance. El pole dance és molt més que un exercici sexy, ja que involucra cada múscul del teu cos, alhora que requereix una bona coordinació per a poder seguir les rutines.

Aerial. Un exercici bastant similar a l’anterior, però molt més artístic. Requereix també molta força i elasticitat de la teva part. Amb ell treballaràs el teu abdomen.

Kickboxing. Amb aquest enfortiràs braços, cames i abdomen. És excel·lent per a alliberar estrès i també per a aprendre tècniques de defensa personal.

Voleibol. És un gran exercici per a l’abdomen i les cames, on es concentra gran part de la força en jugar. Diverteix-te molt practicant-lo.

Tennis. És ideal per a treballar braços, esquena i abdomen, a més d’ajudar-te a tenir una millor coordinació i acció de resposta més ràpida.

Ioga. És un excel·lent exercici que ajuda a treballar i tonificar l’abdomen, ja que tota la força se centra en el centre del cos. A més de treballar els teus músculs, aquest exercici també t’ajudarà a ser més flexible, tenir millor equilibri i és també una gran forma per a practicar la meditació.

Diverteix-te molt practicant algun d’aquests exercicis per a tonificar abdomen, el teu cos t’ho agrairà!

Per Mujerde10.com / AMIC – Tot Sant Cugat