10 empreses d’Ordino ja tenen la certificació de sostenibilitat

Plafó de la Taula de Dinamització d’Ordino (Comú)

Nou empreses han rebut ja el segell de la Reserva de la biosfera com a empreses compromeses i una altra compta amb la certificació de productes agrícoles i artesanals. D’aquesta manera, continua creixent la xifra de negocis que s’interessen per aquestes dues certificacions creades per a donar un reconeixement a aquelles empreses que es comprometen amb un treball de qualitat, modern, sostenible, inclusiu i amb essència de muntanya.

Aquestes xifres s’han comentat en el marc de la Taula de Dinamització d’Ordino, que ha estat presidida pels cònsols, J. Àngel Mortés i Eva Choy, i el conseller de Turisme i Dinamització, Jordi Serracanta. La reunió ha comptat amb representació dels principals actors de la parròquia amb membres del sector hoteler, agrícola i artesà, a més del director de l’estació d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet.

Durant la trobada també s’ha presentat el guardó com a Best Tourism Villages que ha rebut Ordino per part de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), un segell que facilitarà la promoció de la parròquia a l’exterior i que certifica Ordino com a exemple mundial de destinació de turisme rural.

En el marc de la reunió d’aquest dijous, també s’ha fet balanç de l’estiu; de les xifres assolides pel Mirador Solar de Tristaina; de les activitats impulsades des del Comú per a dinamitzar la parròquia i s’ha posat sobre la taula possibles iniciatives de cara a la temporada d’hivern.