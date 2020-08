La cinquanta cinquena promoció per a cobrir les places de 9 agents de policia es va tancar aquest darrer divendres amb la inscripció d’un total de 52 candidats.

Del total dels inscrits hi ha quatre vegades més d’homes que de dones i els candidats han estat 10 dones i 42 homes.

El termini per a presentació de les candidatures va se ajornat fins el passat 7 d’agost i l’edicte de la convocatòria va ser modificat per a suprimir el requisit d’edat màxima que fins ara hi havia.