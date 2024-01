10 detencions efectuades durant el cap de setmana

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut el darrer cap de setmana un total de 4 persones com a presumptes autors de delictes contra la salut pública. Per començar, la matinada de dissabte en un control rutinari a la frontera del riu Runer, es van arrestar dos homes no residents de 19 i 21 anys, amb 0,6 grams de cocaïna i 1 gram de cocaïna “tusi” respectivament.

Posteriorment, en aquest cas a la frontera franco-andorrana, es va aturar un home no resident de 24 anys, estant en possessió de 2,7 grams de cocaïna i 1,4 grams d’haixix.

Finalment, un home veí del Principat, de 27 anys, va ser controlat pels agents a l’exterior d’un local d’oci nocturn de Soldeu, duent a sobre 0,4 grams de metamfetamina “cristall” i una cigarreta confeccionada amb marihuana.

La resta de detencions, han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, on s’han arrestat 6 persones: