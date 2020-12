10 coses que els gossos veuen o senten però tu no

Alguna vegada has estat sol a casa teva amb el teu gos i, de sobte, se li eriça el pèl i sembla que està mirant una cosa que no existeix? El psicòleg de mascotes Marti Miller va dir en una entrevista a Animal Planet que tant els humans com els gossos tenen un sisè sentit. “Comunament els humans jutgen o neguen el que senten. Els gossos no, ells només senten el que està succeint en el medi ambient”.

Aquest vídeo ha tingut ja més de 5 milions de visites i és que les habilitats dels gossos són unes de les coses que encara ens sorprenen com per exemple que poden alertar de malalties, terratrèmols i fins i tot, segons expliquen, fantasmes.