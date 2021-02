Encara que la vida útil del telèfon mòbil se situa entre els 18 i 24 mesos, l’empresa de logística inversa del sector tecnològic ANOVO, ofereix aquesta sèrie de consells per a allargar la seva durada:

Adquirir dispositius en distribuïdors oficials perquè els usuaris puguin fer ús de la garantia sense problema.

perquè els usuaris puguin fer ús de la garantia sense problema. Usar sempre accessoris originals , com per exemple el carregador o la bateria.

, com per exemple el carregador o la bateria. Usar protector de pantalla i funda . Així es protegeix el mòbil de possibles caigudes.

. Així es protegeix el mòbil de possibles caigudes. Evitar ambients humits .

. Tenir en compte la capacitat del mòbil a l’hora d’instal·lar aplicacions. Si el dispositiu té poca capacitat i s’instal·len moltes apps, el rendiment del telèfon baixa.

del mòbil a l’hora d’instal·lar aplicacions. Si el dispositiu té poca capacitat i s’instal·len moltes apps, el rendiment del telèfon baixa. No fer modificacions en el telèfon intel·ligent per compte de l’usuari ni en un centre no autoritzat.

en el telèfon intel·ligent per compte de l’usuari ni en un centre no autoritzat. Davant qualsevol incidència, cal acudir al venedor , fabricant o el servei tècnic oficial.

, fabricant o el servei tècnic oficial. Totes les reparacions han de realitzar-se en el SAT oficial per a conservar la garantia.

han de realitzar-se en el SAT oficial per a conservar la garantia. Conservar la factura o el tiquet de compra per a poder exercir el dret de garantia

o el tiquet de compra per a poder exercir el dret de garantia Acostumar-se a fer còpia de seguretat de la informació important (fotos, vídeos, etc.) per a no perdre-la.

Conservació del medi ambient

Prolongar la vida dels dispositius electrònics és positiu per a l’impacte mediambiental. D’una banda, ajuda a disminuir el nombre de tones que cada any es rebutgen com a “escombraries electròniques” i, per un altre, redueix les emissions de CO₂.

Segons José García Martínez, CEO d’ANOVO, “amb una sèrie de cures bàsiques es pot allargar la vida útil del nostre telèfon mòbil, que ajudarà no sols a la nostra economia, sinó a cuidar la salut del planeta”.

ANOVO treballa per a oferir solucions eficaces i innovadores en el servei postvenda i la gestió de la cadena de subministrament del sector tecnològic. Amb una trajectòria de més de 20 anys a Espanya, compta amb un equip de professionals qualificats en cadascuna de les àrees de l’empresa i orientats a la consecució de l’excel·lència en el servei.

Per Tecnonews