10 aliments antiinflamatoris

Una panxa inflada (Getty images)

La inflamació és una resposta natural del cos davant d’infeccions, lesions o malalties. Tanmateix, quan la inflamació es converteix en crònica, pot contribuir a diverses malalties, com l’artritis, les malalties cardíaques i la diabetis tipus 2. Afortunadament, la dieta pot jugar un paper crucial en la reducció de la inflamació crònica.

1. Peix, ric en greixos omega-3

Els peixos com el salmó, la tonyina, les sardines i el verat són rics en àcids grassos omega-3, coneguts per les seves propietats antiinflamatòries. Els omega-3 ajuden a reduir la producció de molècules i substàncies relacionades amb la inflamació, com les prostaglandines i els leucotriens.

2. Fruits secs i llavors

Ametlles, nous, llavors de lli i llavors de xia són fonts excel·lents d’àcids grassos omega-3 i altres nutrients antiinflamatoris, com la vitamina E i els antioxidants.

3. Baies

Maduixes, gerds, nabius i mores estan plens d’antioxidants i vitamines que poden reduir la inflamació. Les baies contenen antocianines, que tenen propietats antiinflamatòries potents.

4. Verdures de fulla verda

Espinacs, kale, bledes i altres verdures de fulla verda són riques en antioxidants, vitamines i minerals que combaten la inflamació. A més, contenen alts nivells de vitamina K, que pot ajudar a reduir la inflamació.

5. Tomàquets

Els tomàquets són una font excel·lent de licopè, un antioxidant que pot ajudar a reduir la inflamació. Cuinar els tomàquets augmenta la quantitat de licopè que el teu cos pot absorbir.

6. Oli d’oliva verge extra

L’oli d’oliva verge extra és ric en àcids grassos monoinsaturats i antioxidants, com l’oleocanthal, que té propietats antiinflamatòries similars a les de l’ibuprofè.

7. Espècies i herbes

Cúrcuma, gingebre, all i canyella són espècies conegudes per les seves propietats antiinflamatòries. La cúrcuma, en particular, conté curcumina, un compost amb efectes antiinflamatoris forts.

8. Te verd

El te verd és ric en polifenols i antioxidants, com l’epigalocatequina gal·lat (EGCG), que poden ajudar a reduir la inflamació i protegir les cèl·lules del dany.

9. Alvocats

Els alvocats són plens de greixos saludables, antioxidants i vitamines que poden ajudar a combatre la inflamació. També són una bona font de fibra i potassi.

10. Xocolata negra

La xocolata negra, amb un contingut de cacau d’almenys el 70%, conté flavonoides que tenen efectes antiinflamatoris i antioxidants.