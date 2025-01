10 accions de Junts per la Seu per a millorar la seguretat

Carme Espuga, Jordi Fàbrega i Urgell Isús, regidors de Junts per la Seu a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Junts per la Seu)

Junts per la Seu ha presentat aquest dilluns una proposta de 10 accions per a millorar la seguretat a la ciutat. El portaveu de la formació, Jordi Fàbrega, i les regidores Carme Espuga i Urgell Isús han comparegut per a reclamar al govern municipal que “situï la seguretat com una prioritat de la ciutat per a evitar un deteriorament irreversible de la qualitat de vida del urgellencs i urgellenques”.

Fàbrega, que ha recordat diversos episodis d’inseguretat que la ciutat ha viscut des de fa uns mesos i de forma més recent, així com la tendència no positiva de les dades de fets delictius dels darrers anys, ha manifestat que “l’equip de govern de l’Ajuntament no pot fer veure que no passa res; ha de reaccionar i actuar”.

Les 10 propostes presentades per Junts per la Seu es poden resumir en cinc objectius: més implicació de l’Ajuntament, més Policia i coordinació policial, més control i acció al carrer, més càmeres i recursos tècnics, i més instruments legals per a garantir la seguretat i la convivència.

Fàbrega ha explicat que “algunes d’aquestes propostes ja fa temps que les reivindiquem des de Junts per la Seu, com la cobertura de les places vacants de Policia o bé la millora de la il·luminació de la ciutat”. “D’altres, com la millora del sistema de càmeres amb la instal·lació a les entrades / sortides del municipi o l’ordenança de patinets, són propostes noves, però necessàries”, ha reblat el portaveu de Junts per la Seu.





Les 10 propostes de Junts per la Seu per a millorar la seguretat a la ciutat:

. Cobrir immediatament el 20% de places de Policia Local actualment vacants, com venim reclamant des de fa més d’un any.

. Iniciar patrulles mixtes de Policia Local i Mossos d’Esquadra, les 24 hores del dia, especialment als llocs amb major recurrència de fets delictius.

. Millorar la il·luminació nocturna de la Seu d’Urgell i Castellciutat, “com venim reclamant des de fa més d’un any”.

. Incrementar el control als pisos ocupats, especialment al centre històric, en aquells amb elevats indicis de tràfic de substàncies

. Revisió del funcionament de les càmeres de seguretat instal·lades i col·locació d’altres càmeres als punts més conflictius de la ciutat per a ajudar a identificar fets delictius.

. Instal·lació de càmeres a totes les entrades / sortides de la ciutat associades a solucions intel·ligents de darrera generació que ajudin a controlar policialment, en cas d’un incident de seguretat ciutadana, les matrícules dels vehicles que entren i surten del municipi, com ja s’han implantat amb èxit a diferents municipis.

. Convocar immediatament una Comissió Local de Seguretat, que s’havia d’haver convocat abans d’acabar l’any 2024 després de la Junta Local de seguretat de novembre i realitzar Comissions Locals de Seguretat de manera periòdica cada 3 mesos amb participació ciutadana (associacions i/o entitats) per a fer el seguiment de les accions iniciades, i amb visió de la ciutadania.

. Redactar una ordenança municipal de control dels patinets, i realitzar una especial vigilància per part dels cossos de seguretat d’aquells que presumptament s’empren pel tràfic de substàncies.

. Demanar al Departament d’Interior i Seguretat Pública un increment d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’Alt Pirineu i l’Aran per a cobrir convenientment la vegueria donada l’elevada dispersió geogràfica.

. Donar suport, mitjançant els diferents grups polítics, als canvis legislatius que proposa Junts per Catalunya al Parlament i al Congreso per a lluitar contra la multi reincidència delictiva i l’ocupació delictiva amb desallotjament en 48 hores.