10-11 de juny: Més al·licients per a la Pujada Arinsal – Andorra

La Pujada Arinsal – Andorra permet veure mecàniques tan espectacular com la de la foto (Josep Maria Montaner)

ACA Club Esportiva, nova denominació amb la qual es defineix la divisió esportiva de l’històric Automòbil Club d’Andorra, publicarà demà divendres (dia 5 de maig) el reglament oficial de la Pujada Arinsal – Andorra, prova que amb només quatre edicions es consolida en el calendari francès de muntanya i que, a més, en aquesta ocasió, també serà puntuable per al campionat català de l’especialitat. El termini d’inscripció quedarà obert aquest mateix dia 5 de maig.

Igual com en les tres edicions anteriors, Arinsal 2023 tindrà com escenari la carretera CS-520 que porta a l’estació d’esquí d’Arinsal, entre les fites 0,240 i 4,340, amb una pendent mitjana del 8,6% i una sinuositat que fa dels seus 4,100 km un traçat on les prestacions mecàniques han de ser necessàriament complementades per un pilotatge decidit i precís.

En ser la cita intermèdia de la temporada de muntanya del país veí, la presència dels millors pilots francesos queda garantida. Amb quatre pujades disputades i altres quatre per disputar després de l’andorrana, el Campionat de França de Muntanya 2a Divisió estarà, els dies 10 i 11 de juny, en el seu màxim apogeu. El certamen francès arribarà a Andorra amb tots els aspirants als títols de les divisions A (Sport), B (Producció), Femení i Copa en plena lluita.

L’acord d’ACA Club Esportiva amb la Federació Catalana d’Automobilisme fa possible que Arinsal – Andorra torni a ser, enguany, puntuable per al Campionat de Catalunya de Muntanya en totes les seves categories de velocitat: turismes de qualsevol tipus, CM, monoplaces i històrics. El retorn de les puntuacions a nivell de Catalunya a la prova andorrana concreta la lògica aspiració que tenien pilots i equips, com correspon al paper històric que les pujades del Principat han tingut en el desenvolupament dels campionats catalans en el decurs dels anys.

La prova també puntuarà per al renovat ‘Trophée des Pyrénées’, que enguany compta amb un calendari de 4 proves: a més d’Arinsal – Andorra, puntuaran dues pujades a França (Quillan i Font Romeu) i una a Catalunya (Alp 2500). També a Arinsal s’obtindran punts per a la Lliga ‘Occitanie Méditerranée’ d’automobilisme.





Més còmode impossible: Tot en la línia de sortida

En aquesta quarta edició, la Pujada Arinsal – Andorra oferirà la màxima comoditat a pilots i equips. Com a gran novetat, el parc de participants, disponible per als equips des del dimecres 7 de juny, estarà ubicat just al costat de la línia de sortida, a l’aparcament situat al peu del telecadira Josep Serra. La comoditat per a pilots i organització serà màxima, sense desplaçaments de cap mena ni temps d’espera.

Aquesta nova ubicació significarà també que el punt de sortida de la cursa es converteixi en l’autèntic centre neuràlgic de l’esdeveniment, ja que en aquest parc també s’hi faran les verificacions tècniques. A més, les verificacions administratives es realitzaran en la base de l’organització, a l’Hotel Ushuaïa, situat en aquest mateix punt.

El telecadira Josep Serra serà un dels elements més originals i útils per a pilots, equips i aficionats, perquè permet un ràpid i còmode desplaçament entre els punts de sortida i arribada, amb una freqüència de viatges d’anada i retorn constant i gratuïta, alhora que possibilita en el seu recorregut una magnífica visibilitat de la carretera i espectaculars vistes del Pirineu.

Tot això situa, possiblement, la Pujada Arinsal – Andorra com la més accessible del continent, en quedar tot concentrat en el mateix lloc: verificacions administratives i tècniques, parc de participants, sortida, base de la cursa i repartiment de premis, a més de tot el que ofereix l’esmentat telecadira.





Horaris: Mànegues contínues

Les verificacions, a l’Hotel Ushuaïa, tindran lloc la tarda del divendres 9 de juny. El dissabte dia 10 la carretera CS-520 es tancarà a les 12 hores del migdia i tot seguit tindran lloc una pujada d’entrenaments lliures (13 hores), dues d’entrenaments oficials (14.30 i 16.30 hores) i la primera cursa del cap de setmana (18.30 hores).

El diumenge dia 11 la carretera romandrà tancada des de les 8 del matí i després del warm-up no cronometrat (9 hores) es disputaran dues pujades de cursa més (10.30 i 12.30 hores). Després de la publicació de resultats, amb la suma dels temps de les dues millors pujades de cursa, el repartiment de premis se celebrarà a les 16 hores a l’Hotel Ushuaïa.