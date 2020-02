Augment destacat de l’ús de la itinerància fora del país per part dels clients d’ Andorra Telecom . En el darrer any s’ha passat de 8.000 a 18.000.

Ofertes com l’euro i mig diari pel consum de dades fora del Principat han ajudat a augmentar el nombre de clients que fan servir el que es coneix com a roaming out. Dels 8.000 del 2018 s’ha passat als 18.000 registrats l’any passat.

Més clients i, per tant, més dades consumides. La tendència apropa Andorra als estàndards europeus i la tecnològica assegura que al marge de costos es vol seguir potenciant aquest tipus de productes perquè l’experiència del client a l’estranger sigui positiva.