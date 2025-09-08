1.983 alumnes d’educació infantil, primària i ESO inicien el nou curs escolar a la Seu i Castellciutat

Aquest matí de dilluns, 8 de setembre, ha arrencat el nou curs escolar 2025-2026 amb tota normalitat amb la incorporació d’un total de 1.983 alumnes d’educació infantil, primària i ESO als centres educatius de la Seu d’Urgell i Castellciutat. La regidora d’Educació, Christina Moreno, ha desitjat en aquest primer dia de classes un bon inici de curs a tot l’alumnat, professorat i comunitat educativa.
“Amb l’inici d’un nou curs, retorna el treball formal de competències que ajudaran a tots els i les alumnes a esdevenir més conscients, autònoms/es i capaços/es d’assumir nous reptes. Però, reprendre un nou curs també significa retrobar-se, a un mateix i en els altres. Descobrir en els valors del respecte i l’empatia, camins segurs i amables per a reforçar l’autoestima i l’autoconcepte de cada alumne, sense excepcions. Que aquest any contribueixi una mica més a la llibertat a la qual ens ha de dur l’educació”, ha manifestat Christina Moreno.
Llar d’infants
Un total de 154 nens i nenes han començat el seu curs a les diferents llars d’infants del municipi. A la llar d’infants municipals Els Minairons hi ha matriculats 87 nens i nenes; a Xics La Salle un total de 40 i a la llar d’infants Francesc Xavier un total de 27.
Alumnes a educació infantil i primària
Pel que fa al cicle d’educació infantil i educació primària, han iniciat avui l’escola un total de 1.056 alumnes. L’escola Albert Vives hi té matriculats 391 alumnes; l’escola Pau Claris en té 250; a l’escola Castell-Ciutat hi cursaran 35 alumnes i al col·legi La Salle ho faran un total de 380 alumnes.
Enguany, al municipi urgellenc han començat la seva escolarització a Infantil 3 un total de 86 nens i nenes, mentre que a l’ESO ho han fet 189.
Alumnes ESO
Respecte als alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) aquest dilluns s’han incorporat un total de 773 alumnes, els quals 336 la cursaran a l’Institut Joan Brudieu; 220 a l’Institut La Valira i 217 al col·legi La Salle.
Batxillerat i cicles formatius: 697 alumnes
235 alumnes inicien Batxillerat i, 262, Cicles Formatius a l’institut Joan Brudieu, mentre que a La Salle comencen cicles formatius 200 alumnes. Tots aquests i aquestes alumnes iniciaran el nou curs el pròxim dilluns 15 de setembre.