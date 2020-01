El Comú d’Encamp celebrarà el pròxim diumenge, 19 de gener, al voltant de les 13.30 hores, la tradicional escudella de Sant Antoni amb el repartiment d’unes 1.500 racions. Com ja és habitual, la sopa està elaborada per les expertes mans de les padrines del poble i pels treballadors del departament de Cultura, que utilitzen, per a la seva elaboració, 700 litres de caldo, 3.000 mandonguilles, gallina, bull, arròs, cigrons i verdures, entre d’altres.

Tanmateix, just abans de la degustació de l’escudella, a les 13 hores, tindran lloc els tradicionals Encants de Sant Antoni, en què els manadors del Comú d’Encamp, juntament amb el mossèn de la parròquia, subhastaran coques, bulls, embotits, peus de porc i d’altres productes. La recaptació anirà destinada a obres socials a través de la rectoria encampadana.

L’escudella i els Encants de Sant Antoni d’Encamp enguany canvien d’ubicació, i es realitzaran a la plaça dels Arínsols.

Pel que fa al Pas de la Casa, l’escudella de Sant Antoni es realitzarà el diumenge 26 de gener, a partir de les 13 hores, als voltants de l’Església de Sant Pere, i es repartiran unes 600 racions.

Una de les novetats a destacar en aquesta festivitat és que, per primera vegada, es repartiran, tant a Encamp com al Pas de la Casa, racions d’escudella, pa i tortell sense gluten, per aquelles persones celíaques.