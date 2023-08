1.300 controls i 30 detencions en l’última campanya contra l’alcohol i drogues al volant

Un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

La Policia ha efectuat més de 1.300 controls en el marc de la darrera campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que ha tingut lloc entre el 4 i el 20 d’agost. En aquests 17 dies s’ha detingut un total de 30 persones; 23 han estat arrestades per positius d’alcoholèmia, 5 per tòxics, una per donar positiu en les dues substàncies i una darrera per refusar fer-se la prova. Del total de persones detingudes, la gran majoria residents al país, 24 són homes i 6 són dones. No s’ha detingut ni sancionat cap conductor professional.

Més de la meitat dels positius d’alcoholèmia han estat per taxes d’entre 0,80 i 1,20, i un ha superat els 2,00 grams d’alcohol per litre de sang. Pel que fa a les edats de les persones detingudes, set tenen entre 18 i 25 anys; dotze, entre 26 i 40, i les onze restants, més de 40.

Quant a les sancions administratives, se n’han imposat un total de 13.





Amb l’objectiu d’evitar accidents

Els controls segueixen el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i reduir la sinistralitat. Les campanyes, per tant, contribueixen a dissuadir i prevenir conductes de risc amb l’objectiu de frenar els accidents. Al mateix temps, esdevenen una eina per a insistir en la importància de no barrejar alcohol o drogues amb la conducció, perquè fer-ho pot comportar conseqüències molt greus, tant per a les persones que consumeixen com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.

La Policia advoca pel consum zero de begudes alcohòliques i drogues al volant per a evitar, sobretot, que s’hagin de lamentar danys personals que poden ser irreparables.